Google, jeden z najväčších monopolov na svete

Čo všetko vlastní Google a aký ma podiel na celosvetovom trhu? Dokáže regulátor zabrániť ďalšiemu expandovaniu alebo by sme do nej mali radšej zainvestovať?

Spoločnosť Google je asi väčšine z nás známa. Pre mnoho ľudí tento vyhľadávač je neodmysliteľnou súčasťou internetu, vďaka ktorej dokážeme rýchlo a spoľahlivo hľadať potrebné informácie. Dlhodobo si pritom udržiava svoj podiel na celosvetovom trhu, ktorý sa pohybuje v rozmedzí 86% - 92%. Na druhom mieste s podielom 6,43% je Bing od spoločnosti Microsoft, za ktorým nasleduje Yahoo s 2,8% podielom. Top 5 nám uzatvárajú menej známe spoločnosti respektíve vyhľadávače. Ide o Baidu, ktorý pôsobí v Číne ako najväčší vyhľadávač, avšak v celosvetovom meradle ide o podiel na úrovni 0,68% a Yandex ruskú jednotku s celosvetovým podielom „len“ 0,63%. Spoločnosť Google tak disponuje jasným monopolným postavením. Ako to dosiahli a ďalšie zaujímavosti sa pokúsim rozobrať v ďalšej časti blogu. Na úvod si dovolím ešte jednu podstatnú poznámku. Spoločnosť Google ako taká je „len“ dcérskou spoločnosťou. Materská spoločnosť je Alphabet.

Trhový podiel popredných vyhľadávačov (statista.com)

Larry Page a Sergey Brin počas svojho doktorandského štúdia na Stanford University v januári 1996 začali výskumný projekt. Cieľom projektu bolo overiť funkčnosť svojho algoritmu pre ohodnocovanie webových stránok PageRank. Ukázalo sa, že kvalita jeho výsledkov natoľko prevyšovala vtedy dostupné vyhľadávače, že ich Google v krátkej dobe takmer prevalcoval. V tom čase sa začala datovať cesta projektu, ktorá sa neskôr zmenila na biznis, ktorý ma hodnotu vyše jeden bilión USD. Nový vyhľadávač mal najprv názov „BackRub“, ktorý neskôr bol zmenený na Google. Toto meno je pritom odvodené z čísla googol, čo je jednotka a 100 núl. Myšlienka za týmto názvom bola jednoduchá. Ambície vyhľadávača boli poskytovať čo najviac informácií, ktoré by časom vzrástli na obrovské čísla. Oficiálne založenie spoločnosti bolo v auguste 1998. Financovanie bolo zabezpečené za pomoci angel investorov, medzi ktorými bol napríklad zakladateľ Amazonu Jeff Bezos. Vďaka ďalším malým investíciám od rodiny a kamarátov dokázali rásť a zdokonaľovať vyhľadávanie. Približne v roku 2000 začala spoločnosť generovať príjmy z vyhľadávacej reklamy. Tá Vám zaručuje, že sa zobrazujete medzi prvými v prípade vyhľadávania zadaných kľúčových slov. Rok predtým sa zakladatelia pritom snažili spoločnosť predať za milión USD. Predaj sa neuskutočnil z dôvodu odmietnutia dohody zo strany Excite, ktorej suma pripadala nadhodnotená. Dnes ich hodnota je o ďalších 6 núl vyššia a svoje rozhodnutie môžu ľutovať.

Doteraz sme sa bavili len o vyhľadávači, ktorý tvorí najväčšiu časť ziskov, avšak spoločnosť vlastní a poskytuje veľké množstvo ďalších služieb a produktov. Medzi také najznámejšie patrí napríklad YouTube, ktorý je v súčasnosti najväčší svetový systém na zdieľanie video súborov. Vznikol v roku 2005 a už v roku 2006 Google videl potenciál a rozhodol sa spoločnosť kúpiť. Dnes viac ako šesť miliárd hodín mesačne trávia všetci ľudia sledovaním videí na YouTube. Predstavuje to takmer jednu hodinu na každého človeka na Zemi. Taktiež silné postavenie drží spoločnosť aj v prípade operačného systému v smartfónoch. Dá sa povedať, že tu existujú len 2 hráči. Jedným z nich je iOS od spoločnosti Apple, ktorý mal v septembri 2020 podiel 24,98% na celosvetovom trhu. Jednotkou na trhu je už ale dlhodobo Android od spoločnosti Alphabet s podielom 74,44%. Spolu tak majú podiel vyše 99%. Keď už sme pri smartfónoch, určite stojí za zmienku aj to, že sa angažujú aj v samotnej výrobe. Ide konkrétne o značku Google Pixel, ktorý ma ale zanedbateľný podiel na celosvetovom trhu. Ak by som pokračoval vo vymenovávaní ďalších a ďalších činností spoločnosti bol by to veľmi dlhý blog. Veľa projektov vzniká vo vnútri spoločnosti, no taktiež veľa aj skončí neúspechom. Na poli akvizícií je Alhabet veľmi aktívny. Hľadá a analyzuje nové možnosti kam sa rozrastať. Podľa záznamov v priebehu roka je schopná kúpiť v priemere jednu spoločnosť týždenne. Pozrime sa v ďalšej časti, či táto činnosť je efektívna a prináša hodnotu akcionárom alebo ide len o vyhadzovanie peňazí.

(Bloomberg Terminal)

Ak sa pozrieme na účtovné výkazy spoločnosti zistíme, že ich zadlženie je naozaj nízke. Číslo 16 miliárd v položke dlhov samo o sebe môže vyvolávať znepokojenie. Avšak tento údaj je nutné brať v nejakých súvislostiach. Napríklad v takých, že táto suma je 2-krát nižšia ako voľný cash, ktorý ročne generujú. Nakoľko sú ale úrokové sadzby nízke, nie je vôbec nutné sa obávať nákladov, ktoré plynú z tohto dlhu. Vôbec by mi teda nevadilo, keby bol dlh vyšší ak by mal financovať nové rentabilné projekty. Okamžitá a bežná likvidita taktiež násobne presahuje odporúčané hodnoty. Investori sa v tomto prípade nemusia báť kreditného rizika. Pozrime sa teraz na ziskovosť. Aj napriek tomu, že sa pozeráme na jednu z najväčších spoločností na svete, kde by sme ľahko mohli podľahnúť názoru, že ide o spomaleného obra, pravda je úplne iná. Teda o obra ide, ale určite nie spomaleného. Zisk na akciu by tento rok mal vzrásť o 17,8%, aj napriek pandémií, kvôli ktorej veľké spoločnosti ako napríklad Booking museli znižovať svoje náklady na marketing. Na tržbách sa ale pandémia ukázala, a to konkrétne očakávanou stratou na úrovni 12,4%. Tá by sa ale v roku 2021 mala celá zmazať nakoľko očakávajú rast o 20,7%. Za takéto čísla by sa vôbec nemuseli hanbiť ani niektoré novo založené malé spoločnosti. Kde vidím ale problém je zloženie tržieb. Aj napriek snahe o diverzifikácie zdrojov tržieb pochádza stále približne 83% z reklám napríklad na Youtube alebo na Google. Ide o stabilný zdroj, kde sa aj z dlhodobého hľadiska neočakáva pokles, práveže naopak. Avšak regulátori sú si vedomí, že spoločnosť má monopolné postavenie, kvôli ktorému už neraz dostali sankcie. Dalo by sa povedať, že ak ide napríklad o pokuty v rámci EÚ, tieto platí Alphabet už na ročnej báze. Ide pritom o nemalé sumy presahujúce niekoľko miliárd. Aj napriek tomu si myslím, že za aktuálnu cenu ide o najlepšiu spoločnosť zo skupinky FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google).

Autorom článku je Roman Lechovič analytik spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. prevádzkovateľ investičnej platformy mnyman.eu