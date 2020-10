Tesla, kráľ automobilového priemyslu alebo mánia fanatikov Elona Muska?

Najväčšou automobilkou sveta, čo sa týka trhovej kapitalizácie je Tesla. Avšak počtom vyrobených áut by sa nedostala ani len do prvej dvadsiatky. Čo je za tak vysokým ocenením?

Mnoho z nás považuje automobilku Tesla za malý zázrak. Z ničoho nič sa tu objavila a zrazu ju je možné vidieť takmer na týždennej báze v rôznych článkoch na internete alebo v televízií. Osobne som bol prekvapený, že spoločnosť vznikla už v roku 2003. Avšak keď to porovnáme s klasikami ako je BMW, Škoda Auto alebo Volkswagen zistíme, že všetko sú to molochy, založené pred vyše 80 rokmi. Vstup do tohto priemyslu s tak silnou konkurenciou nie je teda vôbec jednoduchý. Ak máte šťastie po niekoľko desiatok rokov si vybudujete povedomie natoľko silné, aby prejavil nejaký automobilový koncern záujem o Vašu kúpu. Avšak Tesle sa podarilo niečo omnoho väčšie, čo s veľkou pravdepodobnosťou už dlhé roky nikto nenapodobní. Dokázali nie len zbudiť povedomie o novej značke, ale dokázali sa stať najväčším výrobcom aut, čo sa týka trhovej kapitalizácie. V ďalších riadkoch tohto blogu sa pokúsim rozobrať ich cestu, ako sa im darí dnes, a či by sme mali do nich investovať nielen svoju dôveru, ale aj peniaze.

Vývoj cien akcií Tesla (Bloomberg Terminal)

Odsúdení k úspechu

Bol rok 2003 a svetlo sveta uzrela nová americká automobilka pomenovaná po srbskom vynálezcovi a konštruktérovi Nikola Tesla. Túto spoločnosť avšak nezaložil Elon Musk, ten sa ku zakladateľom ešte v tomto roku pridal. Založili ju Martin Eberhard a Marc Tarpenning, o ktorých som osobne donedávna ani nepočul. Prvý prototyp vozidla sa objavil na verejnosti v júli 2006. Išlo konkrétne o Tesla Roadster. Výdrž auta na plné nabitia činila 400 km. Čo si myslím, že nebolo vôbec zle. Podobný názor so mnou zdieľalo zrejme viac ľudí nakoľko prvá várka, a to 100 kusov, sa vypredala v priebehu troch týždňov. Väčšie množstvo kusov tohto tipu auta spoločnosť doručila v roku 2008, keď spustila masovú výrobu. Pod masovou výrobou ale nečakajte desiatky tisíc áut ako je to zvykom pri veľkých koncernoch. Od roku 2008 do marca 2012 firma dodala viac ako 2550 Roadsterov svojim zákazníkom v 31 krajinách. Na cestách išlo teda stále o raritný kúsok. Okrem iného toto auto má míľnik, ktoré žiadne iné auto na svete. Dosiahlo totiž rýchlosť až neuveriteľných 17,5 tisíc km/h. Čítate správne, nie je to preklep. Avšak ak ste videli zábery ako toto auto vo vesmíre obieha zem je Vám jasné ako dosiahlo takúto rýchlosť. Dňa 6. februára 2018 sa Tesla Roadster stal prvým pozemským osobným automobilom vyneseným do vesmíru. Stalo sa tak pri úspešnom teste novej rakety Falcon Heavy spoločnosti SpaceX. Koniec výroby tohto auta bol v roku 2012, avšak je oznámená druhá generácia, ktorá by sa mala začať vyrábať v roku 2020. Ďalšie autá, ktoré vyniesli povedomie a ceny akcií do výšin je Tesla Model S. Tento automobil získal mnoho ocenení, vrátane automobil roku niektorých známych a rešpektovaných automobilových magazínov. V roku 2015 ďalej nasledovala Tesla Model X, ktorá je čisto elektrické luxusné SUV. Ako je zvykom, aj toto auto dostalo nespočetne ocenení. Čo ma ešte zaujalo je to nesmierne zrýchlenie. Variant P100D váži približne 2,5 tony, no zrýchlenie z 0 na 100 zvládne za 2,9 sekundy. Ďalší krok spravila spoločnosť v roku 2017, kedy predstavila Model 3. Ide o elektromobil nižšej strednej triedy, ktorý svojou cenovkou chcel prilákať ďalších zákazníkov. Cena základnej verzie 29 tisíc eur je totiž len ¼ ceny Modelu X. Všetky modely boli tak odsúdené na úspech, alebo nie?

(spacex.com)

Eso v rukáve Elona Muska

Ošiaľ okolo elektromobilov narastal a Tesla so svojimi modelmi stála na čele nového subsektora. Bolo viac-menej jasné, že konkurenti túto časť trhu im samým neprenechajú navždy. Takmer všetky veľké mená automobilového priemyslu začali nalievať nemalé finančné prostriedky do výskumu. Konkurenti sa dokonca začali spájať, aby dokázali zvýšiť úspory z rozsahu. Skôr či neskôr tak Teslu určite dobehnú a deje sa tak už možno aj teraz. Elon a spol. to samozrejme dobre vedia. Ich elektromobily však nie sú len o pohone. Sú výnimočné aj autopilotom, alebo vysokou bezpečnosťou. V prípade, ak softvér, ktorý ovláda autopilota dosiahne vysokú úroveň spoľahlivosti a dôvery, môže Vám vaše auto dokonca zarábať. Predstavte si, že prídete domov z práce a zatiaľ čo vy večeriate alebo idete spať, vaše auto samé robí taxi službu. Za pomoci aplikácie podobnej ako bolt alebo uber si niekto zavolá Vaše auto, ktoré ho na potrebné miesto dopravy a samozrejme za túto službu adekvátne zaplatí. Nebolo by to úžasné? Ak by niečo takéto bolo možné, cena daného auta by sa mohla podstatne zvýšiť. Aktuálne sme sa sem ešte nedostali, avšak nie sme od toho už tak ďaleko. Hovorí sa pritom, že najvyspelejšieho autopilota drží v rukách práve Tesla.

(shutterstock.com)

Tesla > Toyota + Volkswagen + Daimler + BMW + PSA Groupe

So značkou Tesla je neodmysliteľne spojený aj CEO Elon Musk, ktorý je považovaný za génia našej doby. Založil PayPal, SpaceX alebo The Boring Company. Na Wall Street a celkovo na svete toto meno ma takú silu, že ak by vstúpil do takmer akejkoľvek spoločnosti na svete ako generálny riaditeľ, akcie by vzrástli raketovo. Dovolím si dokonca povedať, že toto meno už je silnejšie než meno Steve Jobs alebo Bill Gates. Z toho dôvodu sa aj vytvára otázka, či cena akcií Tesla je podložená fundamentom, alebo ide len o fanatizmus okolo Elona Muska. Trhová kapitalizácia spoločnosti aktuálne presahuje úroveň 395 miliárd USD. Za tieto peniaze si môžete kúpiť po Tesle 4 najväčšie automobilky sveta, a to teda Toyotu, Volkswagen, Daimler, BMW a ešte by Vám ostalo nejakých 16 miliárd, za ktorých by ste si kúpili napríklad celú PSA Groupe. Týmto príkladom som dúfam dostatočne vysvetlil aká veľká tržná hodnota to v skutočnosti je. No a čo produkcia áut. Tesla v roku 2019 dokázala vyrobiť 376 500 vozidiel. Musí sa uznať, že tie čísla rok, čo rok rastú. Avšak takýto počet áut vie Toyota alebo Volkswagen vyrobiť za necelé dva týždne. V cene akcií je tak očividne vo veľkej miere započítaná budúcnosť, ktorá je samozrejme neistá. Avšak investori si túto akciu zamilovali, respektíve zamilovali sa do Elona Muska. Láska je síce pekný pocit, no nevidím dôvod na základe nej investovať. Skôr skresľuje predstavu a interpretáciu skutočných dát. Je nutné taktiež dodať, že zisk, ktorý konečne spoločnosť začala generovať nie je ani tak z predaja áut. Ten by im sám o sebe zisk nezaručil. Do zelených čísiel ich pravidelne prináša predaj emisných povoleniek. Tie ako výrobca elektromobilov nepotrebuje, tak ich ďalej predáva iným automobilkám.

(Stock Dividend Screener)

Z môjho pohľadu ide teda o výrazne nadhodnotenú spoločnosť. To však v dnešnej dobe nehrá veľkú rolu, nakoľko veľké množstvo investorov sa začína rozhodovať na základe príbehu než tvrdých dát. Preto nebudem vsádzať ani na pokles, ani na rast a v tomto prípade sa budem držať bokom.

Autorom článku je Roman Lechovič analytik spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. prevádzkovateľ investičnej platformy mnyman.eu