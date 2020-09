Amazon a najbohatší pár sveta

Amazon sa ďalej rozrastá a sním sa rozrastá aj majetok ich akcionárov. Najbohatší muž sveta drží práve 11% celej tejto spoločnosti

Jeff Bezos na začiatku 90-tých rokov robil prieskum na internete pre hedžový fond D.E. Shaw. Uvedomil si, že predaj kníh by sa k elektronickému obchodu perfektne hodil, pretože distribútori kníh už viedli precízne elektronické zoznamy. Založil tak v roku 1994 spoločnosť Amazon.com. Po mesiacoch príprav spustil v júli 1995 webovú stránku a do septembra už mala tržby v hodnote 20 000 USD týždenne. V začiatkoch Amazonu zazvonil v kancelárii spoločnosti zvonček zakaždým, keď si niekto niečo objednal. Trvalo to len niekoľko týždňov, kým začal zvonček zvoniť tak často, že ho museli vypnúť. Spoločnosť začala v Bezosovej garáži a server potreboval toľko energie, že v dome nemohli zapnúť ani sušič na vlasy či vysávač, inak by im vyhodilo poistky. V prvom mesiaci fungovania už Amazon predával vo všetkých 50 amerických štátoch a ďalších 45 krajinách vo svete. Bezos a jeho tím s týmto webom naďalej pracovali, pričom predstavili priekopnícke funkcie, ktoré sa teraz javia ako všedné, ako napríklad nakupovanie jedným kliknutím, recenzie zákazníkov či overenie e-mailovej objednávky. V roku 1997 sa stala verejne obchodovanou spoločnosťou na burze. Vtedy asi nikto neočakával, že z tejto malej spoločnosti sa stane jedna z najväčších spoločností na svete. Počas Vianoc v roku 1998 spoločnosť nemala dostatok zamestnancov, preto museli všetci priviesť svoju rodinu a kamarátov, aby pomáhali so zmenami. Často spali v autách pred odchodom do práce na druhý deň. To je dôvod, prečo sa Amazon zaprisahal, že nikdy nebude mať nedostatok pracovných síl. Dodnes najíma sezónnych pracovníkov. Aktuálne tak pre túto spoločnosť pracuje približne 798-tisíc ľudí a je tak po Walmarte svetovou dvojkou.

Sláva víťazom, česť porazeným

Pandémia koronavírusu priamo alebo nepriamo zasiahla takmer každého. Niektorým spoločnostiam pandémia spôsobila existenčné problémy. Išlo najmä o spoločnosti, ktoré pôsobia v cestovnom ruchu, (aerolinky, hotely, výletné lode..), energetickom sektore, kvôli poklesom cien ropy a samozrejme mnoho ďalších. Na druhej strane sú tu ale aj spoločnosti, ktoré sa v týchto vodách cítia veľmi dobre, priam im to vyhovovalo. Išlo napríklad o technologické spoločnosti alebo spoločnosti, ktorým sa darilo vo vývoji vakcíny. No rozhodne taktiež netreba zabudnúť na Amazon. Vďaka epidemiologickým opatreniam si začalo objednávať cez ich webové stránky čoraz viac ľudí. Zvýšený dopyt odráža aj dopyt po nových zamestnancov. V médiách bolo spomínané ako Amazon rozširuje svoju zamestnaneckú základňu o 100-tisíc pracovných síl. O pár týždňov hľadal ďalších 75-tisíc. To pritom nebol koniec. V strede septembra vyšli ďalšie správy o tom, ako hľadajú znovu ďalších 100-tisíc zamestnancov. Za nie ani celý rok tak táto spoločnosť akoby zamestnala 65% celej Bratislavy. Logicky zvýšením predaja sa nezvýšil len počet zamestnancov, ale aj iné metriky, o ktorých si neskôr povieme.

Najbohatší muž a najbohatšia žena sveta

Čo môže týchto dvoch spájať? Odpoveď je tentokrát veľmi jednoduchá a tým je, respektíve sú akcie Amazonu. Jeff Bezos už je tretí rok v rade najbohatší muž sveta, a to aj napriek rozvodu. K 22.9.2020 jeho majetok môžeme rozdeliť na 4 hlavné časti. Najmenšou z nich je podiel vo Washington Post v odhadovanej hodnote 250 miliónov USD. Ďalšou položkou je hotovosť a ostatné aktíva v sume 7 miliárd USD. Druhou najväčšou položkou je podiel v Blue Origin ohodnotený na 7,2 miliárd USD. Táto spoločnosť robí vesmírne rakety a ich cieľom je kolonizovať vesmír. Na rozdiel od SpaceX nie sú tak tlačený na ziskovosť, keďže ich Bezos pravidelne dotuje nemalými prostriedkami. No a na konci máme akcie Amazonu spolu aktuálne v hodnote 161,3 miliárd USD. Ide o približne o 11-percentný podiel v spoločnosti. Jeho bývalá manželka MacKenzie Scott má podiel „len“ 5%, čo je majetok o hodnote 56,8 miliárd USD. Na základe toho ako sa akciám darí, ide o prvú alebo druhú najbohatšiu ženu sveta. Priečku si totiž striedajú s Alice Walton, ktorá má aktuálne 59,7 miliárd USD. Už zajtra to môže byť ale naopak. MacKenzie tento rok zväčšila svoj majetok o 19,8 miliárd USD. Čiže akoby o polovicu verejných príjmov Slovenska. Bezos si samozrejme prilepšil ešte viac. Tento rok dokonca prekonal hranicu 200 miliárd USD. Po miernej korekcii má aktuálne 175,7 miliárd USD, pričom od začiatku roka si polepšil o 60,8 miliárd USD. Do konca roka zostáva vyše 3 mesiace. Čo myslíte podarí sa mu prekonať HDP Slovenska (106 miliárd USD)?

Amazon na 5000?

Amazon je aktuálne tržnou kapitalizáciou treťou najväčšou spoločnosťou v USA a ak zarátame Saudi Aramco tak štvrtou najväčšou na svete. Väčší je už len ako som spomenul Aramco, Apple a aktuálne relatívne teste Microsoft. Tempo rastu akým rastie Amazon by mu ale závideli všetci traja. Od roku 2010 po dnešný deň je ročný výnos respektíve rast akcií 34,16%. Čo je naozaj neuveriteľný rast. Pamätám si, keď ich akcie stáli približne 1100 USD, čo bolo pred 3 rokmi. Svoju osobnú analýzu som uzavrel s tým, že ocenenie je príliš drahé a v prípade ak nedosiahnu predikované výsledky, tak výrazne spadnú.

Vývoj cien akcií (Bloomberg Terminal)

To sa však nestalo, práve naopak, prekonali už aj tak vysoké očakávania a ich hodnota je teraz takmer 3-krát taká vysoká. Dokázali tak výnimočnú vec, ktorá je ťažšia než sa na prvý pohľad zdá. Dokázali dorásť do hodnoty, ktorá mnohým investorom prišla prestrelená. Aktuálne sa čaká napríklad či bude takýto príbeh nasledovať Tesla a rovnako dorastie do tržne najväčšej automobilky sveta ako ju trh aktuálne ohodnocuje. Rast cien akcií sprevádzali priam úžasné výsledky, rok za rokom tržby rástli v rozmedzí 20-30%. Na tento rok sú predikcie rastu na úrovni 31,3% na hodnotu 368,23 miliárd USD. Zisk na akciu by mal vzrásť dokonca o 105,5%. Z časti môžu ďakovať pandémií, ktorá vyniesla dopyt na takéto úrovne. Toto všetko je sprevádzané silným finančným zázemím, ktoré minimalizuje finančné riziká. Samozrejme, ako vždy, existujú riziká. Napríklad v tom, že prestanú napĺňať očakávania rastu z dôvodu rastúcej konkurencie zo strany Walmartu alebo iných. Spoločnosť je kritizovaná aj kvôli nízkym platom a tvrdej práce v skladoch. Protesty tak nie sú ničím neobvyklým. Ako vždy tak aj tu musí každý musí investor vyhodnotiť riziká a až potom investovať. Aktuálna cena akcií je približne na hodnote 3 000 USD. Osobne by ma už ale veľmi neprekvapilo, ak by sme v horizonte 5-tich rokov videli vystúpiť ceny až na 5 000 USD.

Vývoj tržieb spoločnosti Amazon (Bloomberg Terminal)