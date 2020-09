Apple je aktuálne najväčšou technologickou spoločnosťou na svete. Ich cesta na vrchol ale nebol vždy ružová ako je tomu dnes.

Apple a cesta k 2 biliónom

Traja kamaráti v garáži založili firmu so základným imaním v hodnote 1 300 dolárov. Asi málokoho napadne, že takto začína príbeh najväčšej technologickej spoločnosti na svete, spoločnosti Apple. Steve Jobs, Steve Wozniak a Ronald Wayne, už v roku 1975 vytvorili svoj prvý produkt Apple I, na ktorý Jobs získal zákazku od miestneho počítačového obchodu na výrobu 50 kusov. Cenovka tohto produktu bola stanovená na hodnote 666,66 USD. Založenie spoločnosti, ako takej, sa datuje k 1. aprílu 1976, takmer presne o rok neskôr ako bola založená spoločnosť Microsoft.

Rok 1977 bol pre spoločnosť časom zmien. Apple predstavil revolučný Apple II, ktorý tvoril až 70 % jej príjmov a zároveň stiahol z predaja jeho predchodcu. Zmenou prešlo aj logo spoločnosti. Oproti pôvodnému bolo omnoho jednoduchšie. Svetlo sveta uvidela prvá podoba nahryznutého jablka.

Toto logo spoločnosti sa časom už iba mierne prerábalo, no nikdy sa výrazne nezmenilo. Logo navrhol Rob Janoff, iba 28 ročný dizajnér, ktorý netušil, že navrhol logo, ktoré bude v budúcnosti poznať takmer každý a bude stelesňovať snahu robiť veci inak. Logo síce bolo jednoduchšie, avšak omnoho ťažšie sa dalo zopakovať, to kvôli jeho farebnému prevedeniu.

Aj napriek veľkej konkurencií napríklad zo strany IBM sa dokázala spoločnosť v 80. rokoch dostať do povedomia. V tom čase zamestnávala 1 000 ľudí.

Garáž, v ktorej sa začal písať príbeh spoločnosti Apple.

Kapitán cez palubu

Aj napriek tomu, kam to až spoločnosť dotiahla, nie vždy sa jej darilo. Prešla si taktiež aj temnými časmi, kedy o produkty nebol záujem lebo musela riešiť súdne spory. Najhoršou ranou však bol odchod respektíve vyštvanie Jobsa zo spoločnosti. Ako sa to stalo? Do Apple bol naverbovaný John Sculley, bývalý prezident spoločnosti Pepsi, ktorý sa v roku 1983 stal hlavným výkonným riaditeľom spoločnosti Apple Comupter Inc. Zo začiatku išlo všetko dobre, no neskôr začal mať Jobs so Sculleym problémy až do takej miery, že sa prestali spolu rozprávať. Toto nepriateľstvo vyvrcholilo Jobsovým odchodom zo spoločnosti.

Jeho odchod bol cítiť a spoločnosť už nemala ani zďaleka také tempo rastu ako kedysi. Logickým krokom by teda bolo pokúsiť sa primäť Jobsa, aby sa vrátil späť. To sa aj v roku 1996 stalo. Gil Amelio terajší prezident Apple už nevedel, čo má so spoločnosťou robiť a tak sa rozhodol, že od Steva Jobsa odkúpi firmu NeXT. Jobs súhlasil, a následne predal firmu za 377 miliónov dolárov. Amelio však okrem samotnej spoločnosti „kúpil“ aj Steva Jobsa.

Jobs spočiatku zastával funkciu poradcu, no neskôr sa rozhodol, že sa pokúsi zbaviť Amelia hlasovaním správnej rady, čo sa mu nakoniec aj podarilo. Jobs sa tak stal dočasným výkonným riaditeľom spoločnosti, pričom neskôr sa tejto pozície zhostil natrvalo. Starý kapitán sa tak znovu chytil kormidla.

V marci 1998 Jobs urobil riskantný krok a ukončil sériu projektov, ako napríklad Newton, Cyberdog a OpenDoc. Malo to zaistiť návrat Apple späť do ziskovosti. Zaujímavosťou je, že v ďalších mesiacoch prejavilo mnoho zamestnancov priamo panický strach z jazdenia vo výťahu s Jobsom. Kedykoľvek Jobsa uvideli, báli sa, že prídu o miesto. Skutočnosť bola však taká, že Jobsove „popravy zamestnancov“ boli pomerne vzácne, ale aj to stačilo, aby sa hŕstka prepustených stala odstrašujúcim príkladom pre celú spoločnosť. V tomto roku sa spoločnosti konečne podaril väčší úspech, a to uvedenie iMac na trh.

Časom nasledovali ďalšie legendárne zariadenia ako iPod, iPhone alebo iPad. Jobs bol pri kormidle do 24. augusta 2011, kedy kvôli nepriaznivému zdravotnému stavu rezignoval a nahradil ho ním navrhnutý Tim Cook, ktorý vedie spoločnosť dodnes.

Think different.

Apple bol a je kritizovaný za veľa vecí, avšak najčastejšie sa valí kritika na cenu ich produktov. Spomedzi notebookov alebo mobilných telefónov sú práve produkty tejto spoločnosti väčšinou tie najdrahšie. Prečo je tomu tak? Pretože myslia inak. Čo sa týka inovácií práve Apple bola spoločnosť, ktorá ich prinášala a následne dala na nich zaujímavú cenovku. Avšak nie všetky nové veci, ktoré priniesli boli s radosťou vítané. Ešte čerstvo môžeme mať v pamäti kritiku toho, že spoločnosť zo svojich nových iPhonov odstránila jack konektory, a ako náhradu priniesla bezdrôtové slúchadlá. S nimi prišlo veľa pochybností o tom, že budú vypadávať a podobne. Aktuálne dopyt po nich rýchlo rastie a tento krok začali kopírovať ďalší výrobcovia mobilných telefónov.

Veľa v odlišnosti zohráva softvér. Ten je veľakrát dušou daných zariadení. Ak chcete používať iOS alebo macOS, tak nemáte na výber a musíte používať produkty spoločnosti Apple. Naopak v prípade Androidu alebo Windowsu môžete zvoliť zo širokej palety produktov a značiek, ktoré ním disponujú.

Viditeľná odlišnosť je aj v marketingu. Videli alebo počuli ste nejakú Apple reklamu v televízií alebo v rádiu? Alebo niekde na internete v podobe bannerov alebo video reklám napríklad na YouTube? Ak áno, išlo s veľkou pravdepodobnosťou iba o nejaký reseller shop, ktorý predáva ich produkty. Je to z toho dôvodu, lebo časom a inováciami si vybudovali natoľko silnú značku, ktorá im zabezpečila tak silné povedomie o ich nových produktoch, že ďalšie výdavky do reklamy neboli potrebné. Taktiež do povedomia sa dostávajú aj niekedy kvôli premršteným cenám ako som pred chvíľou spomínal. Ďalšou zaujímavosťou je aj napríklad ich Twitter, kde napriek tomu, že od založenia neuviedli žiaden príspevok majú vyše 4,7 milióna sledujúcich.

Tekuté piesky spoločnosti Apple

Symbióza spoločnosti, ktorú tvorí široké portfólio produktov, sa rokmi zväčšovalo a vyvíjalo. Dnes dospelo do podoby tekutých pieskov. Ak ste nový a skúšate svoj prvý produkt od Apple, existuje riziko, že si ho zamilujete. V tej chvíli Vás dostali. Ak ste začali pri iPhone a chceli by ste nejaké nové slúchadlá, čo Vás napadne, ktoré si kúpite? Budú to AirPods alebo nejaké slúchadlá od Samsungu? To isté sa stane aj pri smart hodinkách alebo notebookoch. Veľa fanúšikov značky zostane verných aj napriek tomu, že je na trhu lepší a lacnejší produkt.

Je to kvôli tomu, že Apple si skladá tieto produkty precízne a produkty medzi sebou dokážu dokonale komunikovať. Ak máte iPhone a hodinky od Samsungu komunikácia medzi týmito zariadeniami nebude nikdy taká ako keby ste mali Apple Watch. Ďalším a ďalším produktom, čo máte, sa ponárate hlbšie a hlbšie, kde je už len ťažko uniknúť.

Čas na zmenu

Nech sú produkty akokoľvek dobré, konkurencia číha na každom kroku a rozdiely, ktoré kedysi boli medzi jabĺčkovými a nejabĺčkovými produktmi klesá. Nové produkty už neprichádzajú s revolučnými zmenami, ale jedná sa skôr o zlepšenie fotoaparátu, zlepšenie výkonu alebo hardwaru ako takého. Apple si tejto zmeny je samozrejme vedomý a postupne mení svoju stratégiu, kde necháva vyniknúť svoje silné stránky

Začína vytvárať svoje tekuté piesky na nových miestach a snaží sa tak pohltiť nových zákazníkov. Cenovou stratégiou spoločnosť dlhé roky cielila viac na prémiových klientov. Nová séria iPhonov však prichádza so zaujímavými cenovkami. Najlacnejší iPhone 12 by mohol stáť 565 €, čo v porovnaní so starými štvorcifernými cenovkami je relatívne veľká zľava.

Kvôli čomu to robia? Vstúpili si po kritike do svedomia a povedali si, že ich produkty sú naozaj drahé? Vôbec nie, ako som spomenul táto nová stratégia má za cieľ ukoristiť a zväčšiť svoju klientsku základňu. Tejto základni pritom už nebudú ponúkať len nové produkty, ale budú im taktiež ponúkať nové služby na báze mesačného predplatného, ktoré sa osvedčilo veľa ďalším spoločnostiam ako napríklad Netflixu alebo Adobe.

Pôjde respektíve o služby, ako Apple TV +, kde bude poskytovať streamovanie vlastných filmov a seriálov. Očakáva sa, že spoločnosti ako Disney alebo spomínaný Netflix získajú novú významnú konkurenciu v tomto odvetví. Ďalšia služba, ktorú Apple možno začne poskytovať spolu so zavedením 5G sieti je cloud streamovanie hier. Za zmienku taktiež stojí aj služba Apple Pay, cez ktorú môžete so svojim Apple zariadením bezkontaktne platiť, alebo Apple News +, kde si zaplatíte predplatné a máte prístup k rôznym magazínom a novinám naprieč celým svetom ako sú napríklad Forbes, Times, People a tak ďalej.

Má to ale cenu 2 bilióny dolárov?

Aj napriek tomu, že v tekutých pieskoch spoločnosti Apple uviazla veľká masa ľudí je úplne relevantnou otázkou: je táto spoločnosť právom najväčšou na svete? Ročné tržby už dávnejšie presiahli hodnotu 200 miliárd USD a očakáva sa, že v roku 2021 prekoná dokonca hranicu 300 miliárd USD. V účtovných výkazoch uvádzajú, že disponujú voľným cashom, respektíve krátkodobými pohľadávkami v objeme približne 200 miliárd USD. Dá sa teda teoreticky povedať, že by dokázali kúpiť celú spoločnosť Coca-Cola, a to v hotovosti. Ročne pritom dokážu vygenerovať ďalších 60 a viac miliárd dolárov voľných finančných prostriedkov.

Rentabilita aktív, vlastného kapitálu alebo investícií, dosahuje stabilné a relatívne silné hodnoty. Taktiež o kreditnom riziku tu vôbec nemôže byť reč, nakoľko keby chceli, zo spomínaného cashu by všetky záväzky dokázali okamžite splatiť. Ale nie sú 2 bilióny aj tak veľa?

Taký klasický a najjednoduchší ukazovateľ P/E, ktorý nám hovorí či je nejaká akcia drahá alebo lacná sa skôr prikláňa ku tej drahšej strane. Aby ste rozumeli, čo tento ukazovateľ sleduje tak je to cena akcie vydelená ziskom na akciu. Ten v prípade spoločnosti Apple za posledných 5 rokov dosahoval hodnotu 17,04. Aktuálne sme na 33,55. Táto hodnota je však jednou z mnohých, ktoré musia investori brať do úvahy. Napríklad P/E spoločnosti Tesla je vyše 1089 no aj napriek tomu dokáže ďalej rásť. Avšak môj názor je, že pri aktuálnych cenách, mi prídu akcie spoločnosti relatívne drahé.

Nech spoločnosť Apple milujete alebo nenávidíte, musíte uznať, že vybudovala niečo neuveriteľné a úprimne som zvedavý ako jej príbeh bude ďalej pokračovať.

P.S. Vedeli ste o tom, že ak by Forrest Gump v slávnom filme držal svoje akcie až dodnes mali by približne hodnotu 66 miliárd USD? Bol by tak na dvanástom mieste najbohatších ľudí sveta.