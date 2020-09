Walmart a najbohatšia rodina sveta

Jedna spoločnosť a mnoho svetových prvenstiev. Obchody Walmart patria neodmysliteľne k USA už viac ako 50 rokov.

Walmart je spoločnosťou s najväčšími tržbami nielen v USA, ale celkovo na svete. Ide konkrétne o sumu presahujúcu 500 miliárd USD. Prvenstvo im patrí vo viacerých veciach, ktoré v tomto článku postupne rozoberiem. Pre tých, ktorí sa pýtajú, čo je to ten Walmart, tak ide o sieť hypermarketov pôsobiacich hlavne naprieč USA. Sam Walton založil spoločnosť už v roku 1962. Tento pán taktiež založil aj spoločnosť Sam´s Club, ktorá je dcérskou spoločnosťou Walmartu. Ide pritom o sieť maloobchodných predajní, avšak určených len pre ich členov. V jeho čase bol najbohatším obyvateľom USA. Dnes podľa odhadov by jeho majetok mal hodnotu približne 140 miliárd USD. Nebol by tak najbohatší muž sveta, ale myslím si, že by sa i napriek tomu nesťažoval. V roku 1992, kedy zomrel, bolo už 1 930 hypermarketov s názvom Walmart, avšak to bol ešte len začiatok.

Svetový maloobchodný predajca číslo 1 prevádzkuje 5 352 obchodov v USA z toho 4 753 pod značkou Walmart a 599 pod značkou Sam´s Club. Domáca divízia pritom tvorí až 76% tržieb. Medzinárodná divízia má približne 6 132 obchodov. Najviac pôsobí v Mexiku a Latinskej Amerike (6,4% tržieb), Kanade (3,5%), vo Veľkej Británii (5,6%) alebo v Číne (2%). Ostatné krajiny, medzi ktoré môžeme zaradiť napríklad Indiu, Japonsko alebo Juhoafrickú republiku majú na tržbách podiel na úrovni 5,4%. Na Slovensku zatiaľ ich obchod nenájdeme. Dokopy sa hypermarkety rozprestierajú na území o veľkosti 105 kilometrov štvorcových. Na predstavu rozloha Banskej Bystrice je 103,4 kilometrov štvorcových. Celkovo tieto obchody a web Walmartu navštevuje približne 275 miliónov zákazníkov a to každý týždeň.

Najväčší zamestnávateľ na svete

Ako som už v úvode spomenul, Walmart nedrží prvenstvo len v tržbách. Taktiež je to najväčší súkromný zamestnávateľ na svete. K začiatku roka priamo pre túto spoločnosť pracovalo vyše 2,2 milióna zamestnancov. Ak by sme to porovnali s Tescom, trošku viac známym hypermarketom na Slovensku, zistili by sme že zamestnáva „len“ 294 tisíc zamestnancov na začiatku tohto roka. Veľké škrty v počte zamestnancov pritom nie je možné očakávať ani počas koronakrízy. Skôr by sa zdalo, žeby potrebovali ďalšie posily. Ľudia na začiatku cítili potrebu sa zásobovať rôznymi tovarom ako cestovinami, toaletným papierom a ostatnými veľmi potrebnými vecami počas pandémie. Aj keby sme porovnali Walmart so slovenským najväčším súkromným zamestnávateľom, a to spoločnosťou Volkswagen zistíme, že má stále čo dobiehať. Zamestnáva približne 28,95% z objemu Walmartu, a to teda 637 tisíc. Tento údaj je z konca júna a zaznamenáva už medzikvartálny pokles z hodnoty 670 tisíc. Táto automobilka, čo sa týka počtu zamestnancov je svetová trojka. Pre zaujímavosť na druhom mieste je Amazon so 876-tisícmi zamestnancov. Týmto porovnaním som chcel ukázať, aké obrovské číslo to naozaj je. Už naozaj posledné porovnanie, kde Walmart ale prehrá je celkový počet zamestnaných na Slovensku. Ten bol v druhom kvartáli 2020 na úrovni 2,552 milióna. Rozdiel ale nie je veľký.

Celosvetovo pritom môžeme sledovať trend, kedy sa spoločnosti snažia automatizovať všetko, čo sa len dá, a tak zamestnávať čoraz menej ľudí. Je to samozrejme logický krok, nakoľko automatizácia znižuje náklady. Ak sa pozrieme na krivku počtu zamestnancov pomysleli by sme si, že Walmart týmto trendom nejde. Pravda je však samozrejme iná. Ani oni sa nevyhli automatizácií, ktorá im zvyšuje rentabilitu a znižuje ceny tovarov a služieb. Konkurencia v podobe menších obchodov to má stále čoraz ťažšie. Jednoduchým vydelením počtu zamestnancov počtom obchodných prevádzok zistíme, že v roku 2000 pripadalo na jeden hypermarket 311,3 zamestnancov, 2010 to bolo už 249,52 zamestnancov a 2020 sme už na 191,57 zamestnancoch. Samozrejme, ak by sme chceli ísť do hĺbky, museli by sme zohľadniť aj veľkosť hypermarketu lebo tá môže byť aj výrazne odlišná. V posledných rokoch taktiež Walmart začal budovať svoj e-shop spojený s donáškou, na ktorej chod je potrebných taktiež veľa zamestnancov. Každopádne aj napriek tomu, že nezahrnieme tieto faktory do výpočtu vidíme, že tieto čísla sú dostatočne signifikantné nato, aby sme mohli povedať, že Walmart aj napriek svojej veľkosti stále zvyšuje svoju efektivitu.

Najbohatšia rodina sveta

Za najbohatšiu rodinu sveta sa veľakrát chybne označujú Rockefellerovci alebo iný rod, ktorý potichu ovláda celú zem. Samozrejme je to hlúposť. Už pomerne dlhu dobu sedí na tróne tá istá rodina a sú to práve potomkovia Sama Waltona. Rodina Walton v čase písania článku mala majetok v hodnote presahujúcej sumu 215 miliárd USD. Väčšinu tohto majetku predstavujú akcie práve spoločnosti Walmart. V nej si stále udržujú taký počet akcií, ktorý im zabezpečuje vyše 50% podiel. Ten im samozrejme garantuje, že ich nikto neprehlasuje v žiadnej otázke ohľadne spoločnosti. Majetok rodiny za posledný rok v priemere vzrástol o 3 milióny, každú jednu hodinu. Na druhom mieste je rodina Mars, ktorá vyrába známe cukrovinky ako Milky Way, M&Ms alebo samozrejme tyčinky Mars. Majú pritom majetok 120 miliárd. Ak sa teda výrazne niečo nezmení rodina Walton bude na tróne sedieť ešte dlho.

Všetko pod jednou strechou

Ako som už spomínal, hypermarket Walmartu dosahuje naozaj veľké rozmery. V priemere ide o rozlohu na úrovni 16 908 metrov štvorcových. Priemerný Lidl by sa tam tak zmestil viac ako osemkrát. Nie sú pritom veľký kvôli tomu, aby mohli byť medzi regálmi veľké medzery. Pod jednou strechou tu nájdete takmer všetko. Od potravín až po elektroniku alebo donedávna dokonca aj strelné zbrane. Tie sa prestali predávať vo Walmarte až po tragédií z 3. augusta 2019. V ten deň došlo k streľbe, ktorá si v hypermarkete vyžiadala až 23 mŕtvych a ďalších 23 zranených. Do tej doby spoločnosť bola hlavným maloobchodným predajcom so strelnými zbraňami a strelivom.

Ak raz pôjdete do jedného z ich obchodov nečakajte nijaký luxus. Hlavný dôvod prečo je spoločnosť taká úspešná sú nízke náklady, vďaka ktorým môžu byť ceny tovarov taktiež nízke. Kvôli veľkosti jednotlivých obchodov dokážu generovať úspory z rozsahu a sú tak veľmi blízko k prirodzenému monopolu v tomto sektore.

Walmart si dobre uvedomuje, kvôli čomu sa ich zákazníci znovu a znovu vracajú. Mnoho prieskumov ukázalo, že práve ceny sú ten hlavný dôvod. Priemerný príjem zákazníkov spoločnosti je pod národným priemerom.

Zdroj: shutterstock.com

Analýza big data a miliardové akvizície

Walmart to dotiahol naozaj ďaleko. Bolo by asi naivné si myslieť, že to docielil len tým, že dokázal nahádzať čo najviac vecí pod jednu strechu. Efektivitu spoločnosti nevidíme len čo sa týka zamestnancov ako som vyššie spomínal, ale aj inde. Denne sa obchodmi preženie veľká masa ľudí, o ktorých zbierajú všetky možné informácie. Čo, kedy a koľko toho zákazník kupuje je naozaj len minimum. Taktiež je dôležitá aj doba, ktorú zákazníci trávia v obchode, kadiaľ najčastejšie chodia, kam sa pozerajú a podobne. Na základe všetkých tých dát upravujú svoju ponuku a predpovedajú správanie ich zákazníkov.

Na podporu svojho biznisu vykonáva Walmart aj akvizície, kde cieli na spoločnosti, ktoré podporujú ich online a digitálnu stratégiu. Medzi významné akvizície patrila napríklad v roku 2016 kúpa spoločnosti jet.com za 3,3 miliardy USD. Táto akvizícia im pomohla konkurovať spoločnosti Amazon. Ďalšou významnou akvizíciou bola aj kúpa z roku 2018. Konkrétne išlo o kúpu 77-percentného podielu v indickej spoločnosti Flipkart. Získali tak lepšie postavenie na rastúcom trhu.

Na týchto akvizíciách je vidno, kam sa chce Walmart najviac posunúť. Predaj cez internet im dokonca, aj vďaka pandémie, za druhý kvartál fiškálneho roku 2021 vzrástol o 97%. Tvoril tak už 6% celkových tržieb.

Nákup akcií na základe satelitných záberov?

Je mnoho spôsobov a ukazovateľov, vďaka ktorým sa investori rozhodujú či investovať alebo nie. V prípade Walmartu sa dokonca používajú satelitné zábery, ktoré sledujú počet áut na parkovisku. Aplikácia je presne taká, ako si myslíte. Ak je na parkovisku viac áut než v minulom kvartály alebo roku, očakáva sa, že by tržby mali rásť a naopak. Ide teda o predstihový indikátor hospodárskych výsledkov.

Bez ohľadu nato, koľko áut tam teraz parkuje môžeme považovať Walmart za dobrú spoločnosť. Netreba od nej samozrejme očakávať raketové rasty tržieb alebo ziskov na akciu. Realistický rast je skôr jednociferný, avšak čo je dôležité je ich stabilita.

Dynamickým segmentom, ktorý výrazne rastie, sú predaje cez internet, kde taktiež vidím aj veľký potenciál do budúcna. Z toho dôvodu je aj ukazovateľ P/E väčší než je priemer (25,03 vs 16,87 priemer). Aktuálne má ešte relatívne malé zastúpenie na celkovom obrate. Avšak týmto tempom, ktoré aktuálne má, sa to môže ľahko zmeniť.

Stabilita a možnosť dynamického rastu sú pre mňa dva hlavné dôvody, prečo investícia by stála minimálne za zváženie.