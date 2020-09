Virgin Galactic, Tesla leteckého priemyslu?

Ak by Virgin Galactic splnil svoje sľuby, je dosť možné, že ceny akcií by raketovo vzrástli. Bude to príbeh na spôsob Tesli?

Počúvame to stále, svet je uponáhľaný a stále sa zrýchľuje. Naše mobily, počítače alebo autá sa stávajú stále rýchlejšími. Ak si objednáte niečo cez internet, niektoré eshopy Vám garantujú dodanie ešte v ten istý deň. Ľudom sa nikdy nepáčilo na niečo čakať, avšak nemali na výber. Ak sa Vám načítavala webová stránka minútu, museli ste to prijať ako fakt a preniesť sa cez to. To isté musíte spraviť aj teraz ak letíte napríklad na druhý koniec Zeme. Kúpite si letenku a to, že let bude trvať 20 hodín nijakým spôsobom nedokážete ovplyvniť. Či si vyberiete leteckú spoločnosť využívajúcu lietadlo od spoločnosti Boeing alebo Airbus, časový rozdiel nebude veľký. Tieto dve spoločnosti majú v tomto priemysle duopol. Zvyšné spoločnosti ako Bombardier alebo Embraer produkujú podstatne menšie množstvo.

Aj napriek haváriám lietadiel Boeing 737 MAX môžeme povedať, že lietanie sa stáva stále bezpečnejším. V prípade, ak si priplatíte za letenky, tak aj komfort neporovnateľne vzrástol. V tých najluxusnejších máte dokonca na palube sprchy, bar, či posteľ. Jednoducho to pripomína lietajúci hotel. Ako je to ale s rýchlosťou, ktorú som v úvode spomínal? Tá sa žiaľ výrazne nezmenila. Ak by ste si dali imaginárne preteky so svojím ja z pred 20-tich rokov, kto bude skôr napríklad v Japonsku, dlho by ste na seba nečakali. Dôvodom prečo sa rýchlosť komerčných lietadiel nezvyšuje je hlavne bezpečnosť a cena leteniek. To nakoniec aj pochovalo Concorde, ktorý dosahoval rýchlosť 2 158 km/h, pričom pre porovnanie Boeing 737 lieta rýchlosťou 988 km/h. Znamená to, že budeme navždy lietať takto rýchlo respektíve pomaly? Ani zďaleka nie.

V Sydney za 4 hodiny?

Ak ste si prečítali nadpis tohto článku, tak asi tušíte, že nebudem písať o nejakých nových nadzvukových lietadlách spoločnosti Boeing alebo Airbus. Budem písať o Virgin Galactic, ktorej trhová hodnota na úrovni 3,5 miliárd je približne o 27x menšia ako Boeingu. To jej však nebráni vo vývoji nástupcu lietadla Concorde. Nové lietadlo, ktoré aktuálne ešte nemá ani názov, by malo letieť 3x rýchlejšie než zvuk. Malo by dosiahnuť Mach 3, čo je rýchlosť na úrovni 3704,4 km/h a poháňané budú, ako Concorde, motormi od spoločnosti Rolls-Royce. Toto lietadlo by malo lietať vo výške až 18 kilometrov a odviesť by malo 9 – 19 pasažierov. Concorde pritom dokázal prepraviť 92-128 ľudí. Nemôžeme teda očakávať, že cena leteniek sa bude pohybovať v trojciferných a s veľkou pravdepodobnosťou ani v štvorciferných sumách. Cesta New York – Londýn by mohla stáť 25 tisíc USD, ale to je len môj odhad. Koľko by ale trval let s takýmto lietadlom? Zoberme si napríklad trasu Bratislava - Sydney. Bez ohľadu na prestupy a meškania by ste túto trasu mali zvládnuť za 20 hodín. S lietadlom, ktoré dosahuje rýchlosť Mach 3 tam budete za približne 4 hodiny a 15 minút. Ak ste milionárom, kúpa letenky by stála za zváženie. Lietadlo pritom chcú prispôsobiť tak, aby vzlietalo a pristávalo zo štandardných letísk.

Zdroj: virgingalactic.com

Vesmírna turistika

Virgin Galactic aj napriek ambicióznym plánom so super rýchlym komerčným lietadlom sa zameriava hlavne na turistiku do vesmíru. Spojenie „vesmírna turistika“ sme mohli ešte relatívne nedávno vidieť len v sci-fi. V súčasnosti však tento pojem začína stále viac naberať na reálnych kontúrach. Počujeme o ňom nielen v televízií alebo v novinách, ale aj na Wall Street, ktorá už začína špekulovať ako a kde sa bude dať zarobiť na novovznikajúcom podsektore. Bezpochyby najväčšou konkurenciou v tejto oblasti je spoločnosť SpaceX, ktorá už dokázala vyviesť svojich astronautov na vesmírnu stanicu ISS a úspešne ich doviezť späť. Avšak táto spoločnosť aktuálne na rozdiel od Virgin Galactic nie je verejne obchodovateľná. Ďalší na prvý pohľad viditeľný rozdiel je aj v tom, že SpaceX bude svojich zákazníkov do vesmíru vynášať v rakete, zatiaľ čo Virgin Galactic naopak v lietadlách. Ak Vás teda nudia Tatry alebo Chorvátsko a hovoríte si, žeby to chcelo zmenu poďme si o tej zmene povedať viac.

Do nekonečna a ešte ďalej

Síce nerád, ale zrejme mnohých z Vás na začiatku odradím cenou. Tá je nastavená na hodnote 250 000 USD na pasažiera. Ak si hovoríte, kto by za to zaplatil také peniaze, tak minimálne 600 ľudí ju už zaplatilo a netrpezlivo čaká, kedy si spravia selfie vo vesmíre. Na palube bude prepravovaných 6 pasažierov oblečených v skafandroch, ktoré sú navrhnuté spoločnosťou Under Armour. V lietadle SpaceShipTwo je rozmiestených 12 okien tak, aby pasažieri dobre videli von. Na ceste do vesmíru je každé sedadlo vybavené osobnou obrazovkou, aby cestujúci mohli sledovať živé letové údaje. Medzi ďalšie vychytávky patrí napríklad aj „náladové osvetlenie“, ktoré dotvára celkový dojem z cesty. Potom, ako si amatérsky astronauti užijú beztiažový stav, vrátia sa späť na Zem. Po chvíli voľného pádu piloti zapália raketový pohon a celá posádka vertikálne zrýchli na nadzvukovú rýchlosť. Pritom budú letieť dole hlavou, takže cez okná na streche kabíny sa naskytne výhľad na Zem. Je to určite nezabudnuteľný zážitok, avšak dostupný pre veľmi malú skupinu ľudí. Cieľom spoločnosti však je urobiť cestu dostupnejšou. Tak snáď aj naše internetové profily niekedy obohatia fotky z vesmíru, a nie len zo Seneckých jazier.

Zdroj: virgingalactic.com

Investovanie so ziskom 1000+%?

Služby Virgin Galactic aktuálne mnoho z nás asi nebude môcť využiť z finančných dôvodov. Čo však môže takmer každý je investovať do nej. Má to ale vôbec zmysel? Úprimne, ak sa na túto spoločnosť pozriete ako analytik a začnete sa špárať v jej účtovných uzávierkach, nebude Vám trvať dlho a prestanete s tým. Prečo? No lebo je to katastrofa. Spoločnosť vykazuje každý rok straty a míňa veľké množstvo svojich peňažných zásob, ktoré samozrejme investuje do vývoja. Spomínané lietadlá negenerujú žiadne príjmy, keďže sú zatiaľ v stave testov. Avšak zisk do nedávna negenerovala ani spoločnosť Tesla, ktorej aktuálna hodnota presahuje hodnotu 370 miliárd USD. Je tak najhodnotnejšou automobilkou na svete. A dôvod prečo je tomu tak? Lebo investori verili Elonovi Muskovi, a taktiež verili, že spoločnosť Tesla nie je len ďalšou automobilkou, ale že je to nový typ technologickej spoločnosti. Čo ak investori uveria, že Virgin Galactic svoje plány do budúcna naozaj prinesie, čo ak predbehne spoločnosť Boeing? Ceny by tak museli vzrásť na hodnotu 475 USD. Aktuálna hodnota je pritom len 16,53 USD, čo znamená, že je investične prístupná komukoľvek. No dobre, ale Tesla má Elona a Virgin ho nemá. Správne, Virgin Galactic má možno ešte niečo lepšie.

Zdroj: shutterstock.com

Kto tomu velí?!

Na začiatku spoločnosť založil britský miliardár Richard Branson, ktorý aktuálne drží približne 26 % všetkých akcií. Dôležitejším človekom avšak je Chamath Palihapitiya, ktorý je aktuálne predseda rady, a taktiež má v spoločnosti zainvestované nemalé peniaze, čiže mu záleží na tom, aby sa spoločnosti darilo. V roku 2004 sa stal najmladším viceprezidentom v spoločnosti AOL. Neskôr pôsobil v spoločnosti Facebook, kde jeho práca spočívala v úsilí o zvýšenie jej používateľskej základne. Dopomohol tak spoločnosti stať sa najväčšou sociálnou platformou na svete. Už v 34 rokoch sa stal miliardárom, pričom pochádza z chudobnej rodiny. K ceste ku peniazom mu dopomohol aj Bitcoin, do ktorého investoval, keď mal hodnotu 80 USD. Nie je výnimočné počuť v médiách, aký je to vizionár a taktiež porovnávania práve s Elonom Muskom. Na stoličke CEO zas pôsobí Michael Colglazier, ktorý donedávna pôsobil v spoločnosti Walt Disney na pozícií prezidenta Disneyland rezortov. Ďalej je tu mnoho ľudí, ktorí pôsobili v NASA a pomáhajú so zostrojením lietadiel. Dokopy teda títo ľudia tvoria tím, ktorý by už budúci rok mohol poslať prvých pasažierov do vesmíru. Investícia do tohto príbehu môže byť veľmi zaujímavá nakoľko existujú scenáre, kedy naozaj cena akcií môže raketovo vystreliť. Avšak predtým ako zainvestujete, dobre to samozrejme zvážte a investujte radšej menšiu sumu, nakoľko je cena akcií veľmi volatilná.